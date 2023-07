Milica Todorović progovorila o majčinstvu, pa potkačila bivše: Ode jedan, dođe drugi

Pjevačica Milica Todorović poznata je po svom smislu za humor i nije joj strano da se našali na svoj račun, a nedavno je govorila o prethodnim vezama i bivšim momcima, te otkrila da je majka stalno pita kada će joj roditi unuče.

Milica se osvrnula i na svoj odnos sa bivšim svekrvama i stakla da je sa svakom bila u dobrim odnosima, kao i to da se i dan danas čuju.

"Majka non stop, moj Instagram onaj DM gori od majke, ona lista one reels videe i kad god vidi neku bebu ona mi pošalje, ali obavezno devojčicu, ovakva da bude i ovakvu mašnicu da ima. Ja kažem samo ti naruči", rekla je Milica kroz smijeh i dodala:

"Zezamo se na tu temu, ali ja kažem to je sve do Boga, do sudbine, pa kako bude…"

Milica je kroz osmijeh pričala o momcima koji su se mijenjali kroz njen život.

"To nekako ide spontano. Ode jedan, dođe drugi, ali sve svekrve su predivne i dan danas se čujem sa svim svekrvama", kaže pjevačica.

Milica je otkrila da dobija dosta poruka od udvarača na društvenim mrežama. Među tim porukama ima i onih od oženjenih, a ona sve to riješi po kratkom postupku.

"Dobijam ja poruke na Instagramu, kažu mi slatka si, mogli bismo da popijemo kafu, ja na to ne kažem ništa, šta da kažem kad ne poznajem čoveka. Ja moram nekoga da upoznam, pa da mi se svidi energija i kad nešto klikne, možemo da uđemo u neku priču", kaže Milica i otkriva kako reaguje kada joj se udvara neko ko je zauzet:

"Nervira me to, baš se iznerviram i samo iskuliram", zaključila je ona, prenosi Grand.