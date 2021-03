Milici Dabović "cvjeta" biznis

Košarkašica Milica Dabović nedavno je počela da prodaje svoje stvari, a sada je otkrila da od toga zaradi više od prosječne plate.

Naime, Milici su na početku Aleksandra Prijović i Sofija Milošević pomogle da stane na noge, a sada je košarkašici "procvjetao" biznis.

"Pomogle su mi Aleksandra Prijović i Sofija Milošević, stala sam na noge. One, a i ostale žene koje su me podržale i kupile stvari od mene su mi dale vetar u leđa. Sada se to proširilo, ja sam ta koja izlazi u susret drugim ženama, majkama i devojkama. Šta god imaju i nije im potrebno to se proda", rekla je Milica.

"Naravno, uzeću svoj deo, to je minimalan procenat, ali opet, meni to znači. To su neke pristupačne cene i kome god je nešto skupo, cena može da se smanji i da svi budemo zadovoljni, mi što smo prodali, a one što su kupile. Moram da priznam, tim putem uspem da zaradim više od jedne prosečne plate", rekla je Milica, prenosi Telegraf.

"Ovih godinu dana barem nisam uopšte brinula kako ću platiti račune i Stefanu vrtić. Bila sam ta koja je trčala, radila, snimala reklame, imala posao... Pokušala sam da radim i u jednoj klinici, ali se tu nisam našla", dodala je Dabavić.

"Tu mu je drugarica Neda zaista pomogla i raširila mi ruke. Objasnila sam joj da to nije za mene i da želim da se bavim nekim drugim stvarima, do čega sam, evo, i došla", ispričala je ona.