Milicu Dabović osudili zbog ultramini bikinija, ona imala poruku

Bivša košarkašica Milica Dabović nerijetko se nađe na meti prozivki zbog provokativnih fotki u bikinijima, a sada je pokazala jedan možda najmanji od svih koje je do sada nosila.

Naime, mali kružići u obliku prasića jedva da su prekrili dio njenih grudi, a pratioci su imali zamjerku i na minijaturne gaće.

"Da nije malo previše da žena tvojih godina, koja ima dijete, ostvarena u životu u svakom smislu, nosi tako provokativne kupaće kostime poput današnjih starleta..."

Milica im je odgovorila:

"Shvatite jednu stvar koju ja nikada u životu nisam radila. Kada me (nekoga) vređate, pišete ružno, ostavljate pogrdne komentare, spominjete mi sina, proklinjete to samo govori o vama, a ne o meni. To samo priča koliko ste jadni, iskompleksirani, isfrustrirani i koliko nemate svoj život", napisala je i poručila da je njoj najbitnije da je srećna, te da ona nikoga ne osuđuje dok ga ne upozna i dodala:

"Postavljaću slike kakve ja želim i to ću raditi ponosno, kao majka jednog dečaka DA, koji vrlo dobro zna ko sam i odrastaće u tom saznanju. Svačije vreme će proći, pa tako i moje. Ja želim da ugrabim ovo malo života i dišem punim plućima... Ako vam se ne sviđa moja zadnjica, vi je ne gledajte, ako ne znate nešto lepo da kažete, vi ćutite! Svako ima svoje pravo i mišljenje, ne krivim nikoga, ali sa više lepih reči svačiji život može biti mnogo lepši, bolji i jednostavniji."

Ona je dalje dodala:

"I da grudi mi nisu dovoljno porasle da bih se pohvalila njima, a da ih stavljam-ugrađujem nije mi padalo na pamet, uvek sam volela da se razlikujem od većine i neka tako ostane! A zadnjica je priča za sebe! Ona je bomba! Ne stidim se svojih godina, ni svoga tela, ni svojih postupaka. To mi je najvažnije", poručila je Milica Dabović na kraju.

(Telegraf.rs)