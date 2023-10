Miliću se iskomplikovalo zdravstveno stanje

Milić Vukašinović imao je za danas zakazanu operaciju, ali do intervencije, po svemu sudeći, neće doći.

Poznatom rokeru zakazana je operacija na srcu gdje će mu ljekari ugraditi stentove. On se sada oglasio i otkrio da su doktori naišli na mali problem.

"Na infuziji sam. Krvna slika mi je loša, pa se nadam da će mi od ovoga biti bolje. Ako mi ne bude bolje, postoji mogućnost da će mi otkazati operaciju, a ja to baš ne želim", rekao je Milić Vukašinović.

Podsjetimo, roker se nedavno više od deset dana borio za život nakon što je operisao zbog blažen infarkta. Više od osam dana proveo je intezivnoj, gdje su se ljekari izborili za njegov život, prenosi Informer.

Njemu i njegovoj ženi Suzani je u najtežim danima u pomoć pritekao pjevač Aco Pejović kog Milić, kako sam priznaje, nikada nije upoznao.

"Prvi put sam upoznao čoveka čiji kvalitet ličnosti, ljudski vrednosni sistem ukliučujući poštovanje svojih kolega iz muzičke branše, nadilazi lični muzički uspeh koji je ogroman, a to je pevač i umetnik, velika zvezda narodne muzike Aco Pejović, koga lično ne poznajem niti smo se ikada sreli. Čuli se jednom telefonom da mu na Viber pošaljem dve pesme da čuje i to je sve. Taj čovek je, kad je krenulo sve ovo sa mojom bolešću, našao broj telefona od moje žene Suzane, nazvao je i rekao joj da ne brine ništa, da će on da pomogne na svaki mogući način, finansijski ili bilo drugi, da dođe do mog ozdravljenja i da ga Suzana slobodno zove u bilo koje doba za šta god treba u vezi mene i mog lečenja, što je Su i uradila i uskoro će mi biti ugrađena dva stenta u srčanim krvnim sudovima. Toliko o stvarnoj ljudskoj vrednosti i stvarnoj ljudskoj veličini sadržanim u velikom Aci Pejoviću. Do groba zahvalni Suzana i Milić Vukašinović", poručio je roker na Fejsbuku.

