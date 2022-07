Miloš Biković o roditeljima: Oni su kao crtani film

Jedan od najpoznatijih srpskih glumaca, Miloš Biković gostujući u jednoj emsiji u Hrvatskoj, govorio je o svom rođenom starijem bratu Miahilu, igumanu u manastiru i roditeljima koji su se dva puta vjenčavali i dva puta razvodili.

"Ma oni su crtani film! Ja kada sam se rodio oni su već bili razvedeni drugi put, tako da nisam ništa 'doživljavao', samo sam se našao u tome. Oni su se zaista iskreno voleli, ali nisu znali jedno sa drugim, to je činjenica", objasnio je glumac, pa dodao.

"To je sve bila lekcija za mene, da čovek mora da postoji sa tom osobom koju voli, da je to projekat, da je to rad na tome, odricanje i da čovek mora da se odrekne jednog dela sebe da bi mogao da započnje nešto sa nekim drugim", zaključio je Biković.

Zatim ga je voditeljka pitala da li on možda ima osobu u svom životu sa kojom je spreman na takav korak, na šta je on mudro odgovorio.

"Pa, mislim da ću odgovor na to pitanje imati onog trenutka kada mi se to desi", kratko je odgovorio umjetnik, prenosi Blic.

Podsjetimo, Miloš je i ranije u medijima pominjao koliko je vezan za svog brata Igumana Mihaila Bikovića.