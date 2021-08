Miloš Biković zaintrigirao selfijem, da li je to nova djevojka?

Glumac Miloš Biković trenutno odmara na Hrvatskom primorju, odakle svakodnevno objavljuje fotografije, a jednom je posebno privukao pažnju pratilaca na Instagramu.

Naime, glumac je u jednoj uskoj ulici zastao kako bi napravio selfi, a iza njega vidi se ženska osoba - nova djevojka, kako smatraju neki njegovi pratioci na Instagramu.

Uz opis fotografije, na kojoj se iza Bikovića - veoma blizu, nazire djevojka koja u ruci nosi zelenu tašnu, Miloš je napisao: "Gori im svetlo usred bela dana".

Komentari pratilaca su se ređali, od pitanja da li mu je to nova djevojka, do konstatacije da je sigurno to u pitanju - jer, da je htio da je nema u kadru, Miloš bi se potrudio i da je izbjegne.

Glumca su nedavno javno prozvale dvije bivše djevojke kada je suočen s tvrdnjama da se u tim vezama ponašao sebično i "bez trunke ljudskosti".

(B92.net)