Miloš Bojanić progovorio o stradaloj pjevačici iz Bijeljine

Pjevač Miloš Bojanić i Branka bili su porodični prijatelji sa tragično nastradalom Andrijanom Lazić.

Kako je pjevač istakao, Andrijana je često dolazila kod njih.

"Sa celom porodicom smo prijatelji. To je jedna dušica, mnogo druželjubivo dete. Bila je jako vezana za moju Branku. To rečima ne mogu da vam opišem koliko su se volele. I mene kad god vidi uvek je pokazivala poštovanje. Jednom prilikom mi je rekla:'Čika Miloše, ja želim da pevam'. Zanimalo je kako funkcioniše estrada, želela je sve da zna. Savetovala se sa mnom. Rekao sam joj ko peva zlo ne misli. Video sam u njoj želju za muzikom. Lepa je, mlada i preporučio sam joj da treba da radi na svojoj karijeri. Tako je i bilo. Snimila je sa Raletom pesme i kod nas u kući u Sremskoj Kamenici je uradila spot. Ali, eto sudbina je htela nešto drugo. Bila je luda za Brankom i voljena u svakom društvu. Nažalost, cela porodica je zavijena u crno. Žensko dete, posebno vezana za svog oca", rekao je on.

I pjevačeva supruga Branka je neutješna:

"To su naši kućni prijatelji. Preteško mi je da pričam o nenadoknadivom gubitku voljenog bića. Jako je bila vezana za mene. Letos smo se družili u Kumboru. Bila je vedra, nasmejana, lepa i draga devojka. Od malih nogu je poznajem, uvek je išla uz mene. Kada sam čula šta se dogodilo, pozvala sam njenog oca, ali se nije javljao na telefon. Mislim da sam deset puta zvala koliko sam bila potrešena. Javio mi se njen brat koji mi je rekao da je došao iz Moskve, ali da je otac teško i da ne može da priča. Želela je da peva, snimila je spot kod nas u kući. Bila je oduševljena našom kućom. Ona nije profesionalni pevač, ali malo po malo je želela da gradi svoju karijeru. Život je bio pred njom. Verujte mi da je bila mnogo dobro dete. Pravni fakultet je završila. Krenula je da radi u MUP-u u Bijeljini. Vredno dete. Verujte mi da niko ne zna šta se tačno dogodilo i kako je mogla da padne sa te visine. Malo da prođe vremena, videćemo šta će reći prijateljice koje su bile sa njom. Svakako je velika tragedija za porodicu, prijatelje, familiju. Mi smo svi u šoku koji smo je jako voleli", istakla je Branka.

