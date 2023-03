Miloš Bojanić u garaži ima pravo bogatstvo

Na novosadskom Dedinju kako Sremsku Kamenicu još nazivaju, pjevač Miloš Bojanić posjeduje pravi raj koji je sam izgradio, ali i luksuznu kolekciju oldtajmera koje godinama kupuje i restaurira.

Grand je imao ekskluzivnu priliku da zaviri u njegovu garažu starih automobila i sazna da li je Miloš Bojanić, kako što se priča, pravi kolekcionar oldtajmera i da li je zaista majstor za sve.

"Pokušavam da budem", započinje razgovor pjevač kog je ekipa Granda zatekla u garaži kako u radnoj uniformi uređuje jedan oldtajmer.

Restauracija nije laka, niti jeftina, a objašnjava i šta ona podrazumijeva.

"Motor se uradi, menjač, uglavnom je reč o hromiranju, farbanju i raznim popravkama", priča pjevač koji je svoj hobi odavno pretvorio u biznis. Osim što svoje oldtajere izdaje za specijalne prilike, Miloš restaurira i tuđe automobile.

"On ima blizu četiri hiljade kubika, šest cilindara, ovo je baš redak automobil jer je serijska proizovodnja bila sportska. Stariji je dosta od mene, ’31. je godište, ali je u odličnom stanju. Doveli smo ga u red, sad je stvarno kao nov. Sa ovim autom narednih sto godina nema problema, garancija je neograničena jer je sve novo. Inače, ovakvi automobili se retko voze i služe samo za parade i izložbe. I on će se prodavati na aukciji, jer je njegova cena od o do xy i kupiće ga onaj koji ga voli", objašnjava Miloš.

Ne krije da mu oldtajemeri pričinjavaju najveće zadovoljsvo, te da je u stanju da cijeli dan provede u svojoj garaži. Kako kaže, voli kada stari i propali automobili zahvaljujući njegovim rukama i znanju izgledaju kao da su upravo izašli iz salona.

"To mi je najdraže da hromiram, to je najlepši deo posla i ne propuštam ga ni ako je nedelja. Vuče me sad da ga vratim u prvobitno stanje, a to će biti brzo. Očekujem da će u toku sledeće nedelje biti upaljen i da će biti spreman da ide u Švajcarsku", kaže Bojanić i pokazuje unutrašnjost oldtajmera.

"Tu je sve original, ništa se tu ne dira, jedino su sedišta presvučena, a pali se kao traktor (smeh). Naravno, moramo ga provozati i preći 100 do 200 kilometara kako bi videli da li je sve ispravno. Inače, imam da završim i sklopim svoj Ford A iz 1929. godine i imam moj prvi auto Fiću, ali njega ću kasnije kad ne budem imao ništa više da završim. I tu je kraj, bar što se tiče auutomobila da nekom drugom radim, ovaj je definitvno poslednji", priča pjevač.

Iako tvrdi da je konačno pronašao svoj mir kako u Baošićima gdje posjeduje luksuznu vilu, tako i garaži nadomak Novog Sada, morali smo da ga pitamo da li postoji šansa da ponovo uđe u neki rijaliti.

"Ne idem nigde nikad više u životu. Niko više ne može da plati sat moje slobode, a kamoli dan, mesec i godinu", poručio je Miloš i otkrio koji savjet je dao svom sinu Mikici koji je trenutno u rijalitiju.

A kako je savjetovao sina i kako izgleda njegova garaža u kojoj uređuje oldtajmere, pogledajte u videu ispod.

(GrandTV)