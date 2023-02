Miloš Timotijević ispričao tešku porodičnu priču

Glumac Miloš Timotijević danas je uspješan glumac koji ne govori često o privatnom životu, a sada je odlučio da javnosti otkrije tešku porodičnu priču.

Majka Miloša Timotijevića, Anđelka, preminula je mlada, nakon borbe sa opakom bolešću.

"Moja mama je obolela kad mi je bilo samo tri godine. Prvi simptomi su se pojavili tada, počela je da joj otkazuje jedna strana tela, ali bolest joj je dijagnostikovana tek tri godine kasnije. Znam kroz šta smo sve otac Dragan i ja prolazili, koliko je to teško i naporno, ne samo za obolelog nego i za njegovu porodicu, pritom tada kod nas nisu postojali lekovi za multiplu sklerozu. Nažalost, mnogi oboleli posle nekog vremena, u rasponu od pet do petnaest godina, završe u invalidskim kolicima s obzirom na to da je bolest vrlo progresivna", rekao je glumac.

Njegova majka je poslednjih nekoliko godina života bila je nepokretna, a preminula je 1997. u 47. godini, kada je glumac imao svega 22 godine.

"Čitav taj period bio je grozan. Imali smo sankcije, do lekova se teško dolazilo, baš je bilo strašno, snalazili smo se kako smo znali i umeli. Inače, lekovi koji se danas koriste u terapiji multiple skleroze služe samo da se bolest uspori, a ne u potpunosti sanira, pošto je u pitanju autoimuno oboljenje, telo praktično samo sebe napada. Još nije otkriven njegov uzrok, mada postoji nekoliko organizacija u svetu koje to ispituju i nadam se da će uskoro doći do nekih konkretnijih rezultata, jer će onda lečenje pacijenata biti mnogo lakše", dodao je on, prenosi "Blic".

Kako bi u društvu podigao svijest o ovom teškom oboljenju centralnog nervnog sistema, Miloš aktivno učestvuje u radu MS platforme.

"Voleo bih da mogu da pomognem više, ali nažalost, o multiploj sklerozi se još uvek malo zna, pošto se kod svakog obolelog manifestuje na drugačiji način. Sve je individualno, a zna se da napada pretežno mlađe ljude, najčešće se ispoljava do 30. godine života. Retko ko simptome dobije u pubertetu ili u kasnijem životnom dobu. Veruje se da u Srbiji od multiple skleroze boluje blizu 15.000 ljudi", zaključio je Timotijević.