Mina Kostić: Ne razmišljam, nego živim svaki trenutak

Svaki kraj godine podrazumijeva sumiranje utisaka, događaja, lijepih ali i onih manje lijepih stvari koje su nam se dogodile. Međutim, pjevačica Mina Kostić riješila je da svoje želje ipak sačuva za sebe jer, kako kažu, tako će se sigurno ostvariti.

"Ja imam neke svoje planove i želje, ali sam ipak to sve predale u Božije ruke, tako da neka buda kako on planira. Svaki dan se zahvalim i pomolim, to je najbitnije", kazala je ona.

Da se najbolje i najljepše stvari dešavaju baš onda kada ih najmanje očekujete potvrdila je i Mina koja za sebe može da kaže da je izuzetno srećna i zadovoljna žena.

"I stvarno kada sam ja digla ruke od svega i rekla baš me briga, tada je došlo sve na svoje. Ja ne razmišljam, nego živim život svaki dan, ne kao poslednji, ali živim svaki trenutak", objasnila je, a to je i potvrdila jednim potezom u Grandovoj emisiji.

Iako je dugo čekala da publici prezentuje baladu pod nazivom "Baš me briga" u jednom momentu, potpuno neplanirano, odluča je da to uradi baš na sceni Granda.

"Čekala sam Dejana Milićevića da uradimo spot, ali sve se odlagalo i odlagalo. Ja planiram, ono ispadne nešto drugo i zato sam rešila ovde da je predstavim", rekla je Mina u "Grand paradi" i otkrila da je pjesmu napisao niko drugi do Saša Matić.