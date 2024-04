Mira Kosovka progovorila o mužu kog je uhvatila u krevetu s koleginicom

Pjevačica Mirjana Petričević, poznatija kao Mira Kosovka, nije imala sreće o ljubavi, a sada je otkrila da zašto joj oba braka nisu opstala.

"Moji izbori su bili baš divni. Udavala sam se dva puta, ali ne znam da se udam. Ja idem srcem i zavolim, ali nisam bila sreće da to opstane kako treba i ideš dalje. Rasla sam sa četiri muškarca i onda ti dođe frajer sa nekom pričom, a ja sam mnogo više znala muški mentalitet da nisu mogli da me prešaltaju", kaže Mira.

Evo šta pjevačica kaže na priče da je bivšeg muža zatekla u krevetu sa koleginicom:

"Šta me briga za to, aludiraš na Branka i te priče. Da je vredelo ne bi tako bilo i onda niko ne bi mogao da ukrade. Taj čovek je izgubio i nju i mene i to je apsurd totalni. Barem da mu je ta druga osoba značila nešto, ali nije, i šta je dobio na kraju?! Navikla sam da sam sama i ne razmišljam mnogo o tome. O prošlosti se trudim da se sećam samo lepog, ponekad mi naiđe bes i gnev jer sam se uvek iz ljubavi vezivala, ni prvi ni drugi muž nije imao pas za šta da ih ujede. Niko se ne udaje da ni bi se razveo, ali život ide dalje. Razvod jeste težak, i taj period prije samog razvoda jer se trudiš i onda kada se desi gotovo je", zaključuje Mira za GrandOnline.

