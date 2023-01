Mirjani Karanović preminula majka

Majka glumice Mirjane Karanović je preminula u 91. godini života.

Njena majka je juče preminula u 91. godini života, ali za života pružila je sve glumici od bezuslovne ljubavi, preko nježnosti i utjehe, do podrške i podsticaja. Gotovo da nije prošla premijera dramske umjetnice da nije sjedela u prvom redu aplaudirajući najjače od svih.

"Mirno putuj, mama. Hvala ti za sve što si učinila za mene i sve čemu si me naučila. Hvala ti za brigu, za neprospavane noći. Hvala ti za snagu, slobodu i nezavisnost kojoj si me naučila. Hvala ti što si me rodila", napisala je glumica.

Ona je objavila nekoliko fotografija svoje majke Rade, između ostalih i one iz perioda kada je glumica bila dijete.

(GrandTV)