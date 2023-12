Mirka Vasiljević: Razmišljanje o prevari povlači nesigurnost

Otkako je javnost saznala za ljubavnu vezu mlade glumice Mirke Vasiljević i fudbalera Vujadina Savića, njihov odnos i detalji iz privatnog života ne prestaju da intrigiraju javnost, čak i ako je sve u najboljem redu.

Iako su Mirka i Vujadin godinama unazad u vanbračnoj zajednici i imaju četvoro djece, mnogi su i danas skeptični kada je u pitanju njihova ljubav, s obzirom na to da su oboje veoma mladi.

Glumica je jednom prilikom, tokom gostovanja u jednoj emisiji, dobila škakljivo pitanje, a odgovorom je stala na put svim spekulacijama i provokacijama.

Naime, voditeljka ju je upitala da li razmišlja o tome da li njen izabranik ima drugu ženu pored nje, kao i šta bi radila i da li bi ga ostavila kada bi joj Vujadin priznao da gaji osjećanja prema drugoj ili da ju je prevario.

"Nisam nikada o tome razmišljala, razmišljaću ako mi se to desi, ako je to tu ispred mene, ne volim da unapred razmišljam, mislim da razmišljanje o tim stvarima, povlači negativne stvari i povlači nesigurnost, samo sa sobom koju imamo, pa i ka tom partneru, pa i on nam deluje sumnjivo i onda živimo u agoniji bespotrebno", odgovorila je Mirka.

Vasiljevićeva je potom dodala:

"Ako bi došlo do toga, sela bih da razgovaram o tome, ne bih imala ispod tepiha brda i planine", bila je izričita glumica i time još jednom dala do znanja da je u njenom braku sve u najboljem redu, kao i da ima povjerenja u supruga.

(Pink.rs)

