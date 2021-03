Mirka Vasiljević: Vujadin će biti na gubitku ako me prevari

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić poznaju se od njene druge godine, a zajedno su punih 12. Imaju troje djece i još uvijek se nisu vjenčali, a Mirka priznaje da je to "njena krivica".

"Odlučila sam da rano postanem majka i da Vujadin bude otac moje dece, hoću da živim i umrem pored njega. Znamo se od moje druge godine, vikendice naših porodica bile su blizu jedna druge. Smuvali smo se kada sam bila na splavu gde je Zvezda slavila titulu, a drugarica slavila rođendan. Srela sam ga i mahnula mu, on mi je rekao da će me sutradan voditi na kafu. Brzo smo se smuvali i shvatili da smo jedno za drugo. Rekla sam mu odmah da nisam devojka za zezanje, za jedno veče", rekla je Mirka.

Stalno se priča o njihovom odnosu, o tome zašto se još uvijek nisu vjenčali i da li Vujadin Mirku vara. Glumica kaže, ako je tako, on je na gubitku!

"Ne strepim da će me Vujadin prevariti, ne volim da živim u strahu, to razara čoveka. Oboje smo poznate ličnosti, i da se desi, sve bi izašlo na videlo. Džaba nam i brak i troje dece ako nema poverenja. Vujadin će biti na gubitku ako me prevari, a ne ja, jer se sve vreme dajem maksimalno", rekla je Mirka.

Par ima sinove Andreja (10) i Mihajla (7) kao i kćerku Adrijanu (8).

"Nismo se venčali jer sam bila trudna, imala sam mučnine, pa sam rekla da hoću da sve to rešim pre svadbe. Vujadin neće da mi odemo s kumovima kod matičara, hoće pravu, veliku svadbu. Onda sam ostala drugi put trudna, pa treći... Rekao mi je da već preterujem koliko sam razloga izmislila da se ne venčamo, ali to će se sigurno desiti i to u najskorijoj budućnosti", rekla je Mirka.

Poznati par volio bi i da djeci podari još jednog brata ili sestru.

"Deca nas forsiraju da im poklonimo psa, kog ću ionako ja na kraju da čuvam, pa sam u fazonu bolje da dobiju brata ili sestru. Sada bi nam već pomagali oko bebe, Vujadin i ja se ne bismo bunili da dobijemo još jedno dete, ali već sa njih troje nije lako finansijski", rekla je ona.

