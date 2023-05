Mirka Vasiljević otkrila kako rješava nesuglasice sa suprugom

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić su već 11 godina u vanbračnoj zajednici i imaju četvoro djece, a ona im je potpuno posvećena.

"Imate njihove obaveze i oni su prioritet. Prvo se sve oko njih uradi, pa ako ostane vremena za vas super. Onda imate životne obaveze oko kuće, oko vašeg posla, ali to tek kad se uverite da su dobro i da kvalitetno provode svoje vreme", ističe Mirka.

Iako su joj djeca prioritet, Mirka uspijeva i da se posveti Vujadinu, a otkrila je i kako rješavaju nesporazume.

"Naravno da uspevamo, jer ne želimo da izgubimo naš odnos, tako da se nađe vremena. Kad čovek nešto želi on pronađe način. Ima momenata kada meni ne odgovara nešto što je on uradio i kad njemu ne odgovara nešto što ja uradim. Nisam ni ja savršena, nije ni on savršen, svi mi imamo mane i vrline, ali naša prednost je možda u tome što smo odrastali i sazrevali zajedno pa već jako dobro poznajemo jedno drugo i znamo gde treba da stanemo. I on i ja umemo da kažemo izvini", priznala je glumica, prenosi Pink.rs.