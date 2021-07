Mirka Vasiljević otkrila planira li i peto dijete

Mirka Vasiljević uključila se uživo u emisiju jedne srpske televizije i tom prilikom otkrila kako podnosi trudničke dane i da li je spremna za neprospavanje noći.

"Trudnoću podnosim isto kao i svi, jako mi je vruće ali se trudim da ne mislim o tome. Sve je u redu i nadam se da će tako biti do samog kraja trudnoće. Radim, tako da mogu da kažem da su 'sve koze na broju'. U šestom mesecu sam, uskoro ulazim u sedmi. Planiram da se porodim tamo gde će biti Vujadin, kako bismo mogli svi porodično da budemo zajedno. Ako bude u Kipru, onda će to biti tamo. Ja ne volim da mislim previše u budućnost da ne bih paničila, tako da ćemo videti šta i kako kad dođe vreme za to. Bićemo zajedno ako mi dozvoli zdravlje i posao. Ni jedna trudnoća nas do sad nije iznenadila, želimo veliki broj dece i hvala Bogu pa nam se to i ostvarilo. Sve što smo želeli smo do sada i dobili. Što se tiče petog deteta, videćemo, Vujadin i ja punimo 31 godinu uskoro i imamo vremena", rekla je glumica.

Mirka je otkrila i kada planira da kaže sudbonosno da svom izabraniku Vujadinu.

"To bi trebalo naredne godine da bude, do sad su me sprečavale trudnoće. Bio bi red da napravimo svadbu, i Vujadin i ja poštujemo tradiciju", rekla je Mirka.

(Kurir.rs)