Mirka Vasiljević pokrenula privatni biznis

Glumica Mirka Vasiljević progovorila je o privatnom, ali i poslovnom životu.

Najmlađa kćerka je nedavno krenula u vrtić, zbog čega se i sama glumica privikava na novi način života.

"Najmlađa ćerka je na privikavanju u vrtiću tako da, sad kad je uzmem, nema ni mrdanja ni do WC-a. Ja sam prošla već kroz sve to, ali svaki početak je težakm ali to je odrastanje, to je sve u redu. Tamo se lepo razvijaju, druže... Svi mi pamtimo te dane u vrtiću", navela je Mirka.

Kako je otkrila, Vasiljevićeva sada ima i novo zanimanje. Pokrenula je novi biznis sa voćnim tortama.

"Na ideju sam došla tako što sam imala par nekih svojih privatnih događaja i želela sam da počastim svoje ljude nečim drugačijim. Želela sam da to bude voće. Htela sam da napravim nešto što je svima blisko, a opet na drugačiji neki način, tako su nastale torte od svežeg voća i polako to ide sada. Nadam se da ćemo dogurati do dugog niza godina i da će to postati brend", rekla je Mirka, a na pitanje kakva je domaćica, kroz osmijeh je dodala:

"Dobra! Snalazim se. Od devetnaeste godine živim u inostranstvu sa Vujadinom, zbog njegove profesije. Ima nas dosta u kući, moram da budem dobra domaćica, i ja i moje devojke koje učim. Naravno, sve uz rad sa mnom", poručila je Mirka Vasiljević za Blic.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.