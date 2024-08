Mirza Selimović otkrio zašto je bio najsretniji kad roditelji odu od kuće

Nekadašnji pobjednik "Zvezda Granda", Mirza Selimović osvojio je publiku svojim glasom i emocijom koju samo rijetki mogu da je iznesu na sceni kao on.

Za neke, miran i povučen, Selimović se svoju karijeru uspio da izgradi daleko od skandala, o čemu je maštao i kao dječak koji se dugo stidio da pokaže svoj talenat.

Mirza Selimović krio svoj talenat

"Uvijek sam bio povučen i stidan i kad roditelji odu, ja pjevam. Bojao sam se kritike, šta će otac reći, šta će majka reći. Sestra mi je inače takva, talentovana je, ali ona se sad boji moje kritike. Najsretniji sam bio kada oni svi odu od kuće, kad sam sam, onda ja uzmem gitaru, naštelujem sebi karaoke i pjevam", priznao je Mirza i istakao da danas nema taj problem.

"Što sam stariji, što vrijeme prolazi i sve više sazrijevam, mogu reći da sve više volim ovaj posao i sve sam opušteniji na bini. Sigurniji u ono što radim", istakao je Mirza i ispričao kako se prijavio za "Zvezde Granda".

"Pitao sam oca šta misli da se prijavim, dobio sam odobrenje i tad sam dobio i vjetar u leđa. Otišli smo zajedno u Šabac i kad sam izašao pred Popovića pjevao sam 'Nikome ni reč' i mislio sam da će Saša odmah da pusti matricu, jer sam ja bio uvjeren da sam to dobro uvježbao. Međutim, on mi je prvo rekao da krenem bez muzike, i kad sam krenuo da pjevam, odmah je rekao 'Stop' i pustio matricu – prisjetio se pjevač, pa istakao da mu je 2014. godina bila najveća prekretnica u životu, isto kao i 2016. kada je dobio pjesmu 'Imaš me'.

Ipak, uprkos nagloj popularnosti, slavi, pa i boljem materijalnom stanju, i dan danas ostao je isti momak iz Srebrenika. Za to je, kaže, zaslužan svojim roditeljima i svom vaspitanju.

"Normalno je da te u prvi mah sve malo ponese, ali je nemoguće da te nešto promijeni. Ako dozvoliš da te u potpunosti ponese novac i slava, znači da si bio takav čovjek, samo je sad isplivalo" zaključio je Mirza svojevremeno u emisiji "A sad malo mi", prenosi Grand.

