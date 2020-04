Mišel Obama: Karantin je podsjetnik da možemo živjeti skromno

Bivša prva dama Amerike Mišel Obama, baš kao i svi ostali, vrijeme provodi kod kuće sa svojom porodicom. Iako poštuje mjere koje sprečavaju širenje virusa korona ne prestaje misliti i na druge.

"Uprkos tome što se već sedmicama moramo držati fizičke distance od svih koje volimo, jako je važno da održavamo kontakt s ljudima do kojih nam je stalo: naših prijatelja, komšija, djedova i baka. Jedna poruka ili brzi poziv može biti važan znak za nekoga da mu pokažete da nije sam, a zbog toga ćete se i vi osjećati bolje. Za mene je to jako važno, pogotovo kad se javljam svojoj majci koja mi je velika podrška u svemu, a razgovor s njom uvijek me oraspoloži", napisala je Obama kraj fotografije s majkom, 82-godišnjom Marian Robinson.

Nedavno je poznata komičarka Elen kontaktirala nekadašnju prvu damu Amerike, Mišel Obamu, da provjeri kako se njen suprug, bivši američki predsjednik Barak i njihove kćeri Saša i Malia nose sa situacijom uslijed pandemije virusa korona te kako provode vrijeme u samoizolaciji.

"Znaš, pokušavamo strukturisati naše dane i držati se neke rutine. Djevojke su se vratile s fakulteta jer su predavanja sada online. A Barak, ne znam gdje je on. Maloprije je obavio konferencijski poziv", šaljivo je rekla Obama, dodavši da vrijeme često krate gledajući Netflix i međusobno se družeći.

Karantena je, dodaje, dobar podsjetnik da nam zapravo ne trebaju sve te silne stvari koje imamo.

"Kad su vremena loša, najvažnije je biti zdrav i imati potporu drugih. Onda možemo preživjeti i s malo. Mislim da je to važna lekcija, kako za mene, tako i za moju djecu. Budite zahvalni za ono što imate i budite to spremni podijeliti kada dođe vrijeme", zaključila je.