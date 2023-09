Mitar Mirić ima mnogo hitova, ipak zamjeraju mu zbog nekih

Pjevač Mitar Mirić vlasnik je velikog broja pesama, a neke su postale veliki hitovi koji se slušaju i danas na proslavama i veseljima.

Iako je već decenijama u ovom poslu priznaje da je nekoliko puta nailazio na negativne komentare nakon nekih pjesama koje je snimio.

"To je krenulo sa pesmom 'Ciganče', kada su svi negodovali nešto, a ona poslata hit da nema dalje. Posle toga je bilo sa pesmom 'Doberman', ona je snimana za diskoteke i bez nje nema šanse da prođe jedan nastup. Ali neka, što se više priča, to je bolje", rekao je on za medije nedavno.

Podsjetimo, pjevač je priznao da je odbio jednu pjesmu koja je kasnije postala veliki hit, a kaže da se ipak ne kaje što ta numera na kraju nije završila kod njega, piše Grand.

"Iskreno da priznam ne znam što sam je odbio u tom trenutku, možda u toj nekoj brzini ipak se tada snimalo po deset pesama. Ne sećam se tačno koje godine je to bilo", rekao je on, a riječ je o pjesmi Ipčeta Ahmedovskog „Da ti gužvam postelju“.