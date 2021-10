Mlada pjevačica o Rasti: Brižan je i posvećen

Katarina Dumančić, zvana Kali, pažnju javnosti skrenula je na sebe duetom sa Stefanom Đurićem Rastom, koji je u kratom roku dostigao milionske preglede.

Mlada pjevačica je otkrila kako je počela saradnja među njima i kakva su reakcije ljudi na njihovu zajedničku pjesmu.

"Bavim se muzikom od malih nogu. Od muzičkog zabavišta do srednje muzičke škole. Htela sam da nastavim akademiju umetnosti, ali nažalost to se nije desilo. Međutim, kako kažu - kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Imala sam svoje pesme i demo snimke sam posala Rasti sasvim slučajno i on me pozvao. Tako je započeta saradnja", rekla je Kali.

Otkrila je kakav odnos ima sa poznatim reperom.

"Ja na njega gledam kao na oca ili starijeg brata. Mnogo je brižan i mnogo mi je posvećen. Rad sa njim je nešto najbolje što mi se desilo. Vrlo smo slični", kazala je Kali.

Inače, javnost je imala priliku da čuje talentovanu Kali kada je imala samo 11 godina.

Tada je izvedbom pesme “Padam, Padam”, Edit Pjaf, zaustavila dah svima prisutnima na snimanju emisije “Ja imam talenat”, ali je nakon toga nestala.

"Takmičenja su mi bila lepa iskustava i želela bih da se to opet desi. Upoznala sam dosta ljudi koji su mi sada kolege na muzičkojh sceni", rekla je za Blic.