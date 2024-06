Mlada pobjegla pred vjenčanje

​Odbjegla mlada! Tako bi se mogao zvati film o životu Keli Bensimon.

Američka televizijska zvijezda, čuvena po roli u rijaliti seriji "Prave domaćice iz Njujorka", u subotu je trebalo da se uda za biznismena Skota Litnera.

A juče je pobjegla.

Potvrdila je šokantan razlaz koji je sve u Americi ostavio bez teksta.

Par je trebalo da kaže "Da" ovog vikenda u Bostonu, pred prijateljima i porodicom.

"Odlučila sam da su moje dvije kćerke prioritet i da neću nastaviti sa ovim vjenčanjem", kazala je Keli.

Uputila se sa kćerkama na Jamajku.

Vjerili su se prošle godine u Viskonsinu.

"Kada sam ga prvi put srela, nisam ni rekla ništa. Ostala sam bez riječi, što nije često, uvijek imam nešto da kažem", rekla je ranije Keli za "People".

"Ali, on me je oduvao. On je zaista poseban čovjek", pričala je tada.

Prethodno je bila udata za čuvenog fotografa Žila Bensimona od 1997. do 2007, navodi "CDM".

