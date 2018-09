Momak Emine Jahović objavio fotografiju sa njom, opis šokirao mnoge

Arkadaşlar fotoğraftaki Emina değil mi ? Sadettin bey kızım diyor!!! #eminasandal #eminajahovic #saadettinsaran #couple #couplegoals #couplelove #love #loveislove #lovestory #aşk #fashion #fashionblogger #fashiondesigner #fashioninsta #magazin #gündem #pop #music #singer #photoshoot

A post shared by Magazin Beyinli (@magazinbeyinli) on Sep 20, 2018 at 7:31am PDT