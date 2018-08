Momčilo Otašević postao tata

Glumački par Jelena Perčin i Momčilo Otašević postali su roditelji.

Naime, u bolnici u Zagrebu na svijet je došla njihova djevojčica. Tata Momčilo, kome je ovo prvo dijete, je sve vrijeme bio uz svoju suprugu.

Sestri se raduje i Jelenina kćerka Lota (9) koju je dobila iz prvog braka sa zagrebačkim preduzetnikom Kristijanom Babićem, a prema pisanju “Jutarnjeg lista”, ponosni roditelji ćerki su dali ime Maša.

Podsjetimo, par je u maju ove godine stao na ludi kamen nakon 2 i po godine veze, a vjenčanje je održano u Crnoj Gori.

"Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerovatan karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može da dođe s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da ne mogu da se ljutim na njega. Mi se nikada nismo posvađali", rekla je Jelena nedavno o odnos s mladim crnogorskim glumcem za IN Magazin.