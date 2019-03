Monika Beluči prvi put u javnosti s novim momkom

Italijanska glumica i jedna od najljepših žena na svijetu Monika Beluči prvi put se pojavila u javnosti sa novim dečkom.

Nedjelja mode u Parizu bila je povod da Monika dođe ruku pod ruku sa svojim momkom, 18 godina mlađim francuskim umjetnikom Nikolom Lefevrom.

Monika je 2017. godine rekla da ima novog muškarca u životu, ali je do danas bilo nepoznato o kom muškarcu je riječ.

Monika i Nikolas napravili su pravu pometnju na Šanelovoj reviji držeći se za ruke.

my politics are monica bellucci and her boyfriend in paris today pic.twitter.com/cW1tTD4vtN