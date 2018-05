Morgan Frimen optužen za seksualno zlostavljanje

Poznatog glumca Morgana Frimena (80) osam žena optužilo je za neprimjereno ponašanje i seksualno zlostavljanje, navodi CNN.

Optužbe su se pojavile juče kad je neidentifikovana žena rekla CNN-u da ju je glumac zlostavljao 2015. godine, kad je radila kao asistent produkcije na snimanju komedije "Going in Style", u kojoj su, pored Frimena, glumili Majkl Kejn i Alana Arkin.

Ta žena tvrdi da ju je Frimen često neprimjereno dirao i dnevno imao komentare o njenom tijelu i odjeći.

Frimen je u jednom trenutku, navodi ona, pokušao da joj podigne suknju i ispitivao je da li nosi donje rublje, napominjući da je Arkin rekao kolegi da prestane sa tim, a da ovaj nije znao što bi rekao.

CNN navodi da je razgovarao sa 16 osoba u vezi sa ovakvim ponašanjem, od kojih osam tvrdi da su bili žrtve.

Neke od njih navode da se radilo o zlostavljanju, a druge to ocjenjuju samo kao neprimjereno ponašanje.

Još jedna žena rekla je za CNN, kako se prenosi, da ju je Frimen više puta zlostavljao za vrijeme snimanja filma "Now You See Me" 2012. godine.

Nakon ovih optužbi, oglasio se i popularni glumac koji se izvinio svakome ko se osjetio "neprijatno ili omalovažavano" zbog njegovog ponašanja.

Frimen je u saopštenju naveo da nikada nije imao namjeru da se bilo ko osjeća nelagodno i izvinio se svima koji su se osjetili "neprijatno ili omalovažavano", prenio je AP.

"Svako ko me poznaje ili je radio sa mnom zna da nisam neko ko bi namjerno nekoga uvrijedio ili učinio da se osjeća nelagodno. Nikada mi nije bila namjera da se žene osjećaju neprijatno", kazao je Frimen u saopštenju, navodi BBC.