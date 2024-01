Muzička zvijezda u mladosti od mame dobila lekciju za cijeli život (FOTO)

Da nije otpjevala ništa drugo osim "Mariju Magdalenu", Doris Dragović bi jednog dana mogla da kaže da je uspjela u životu.

A otpjevala je još toliko hitova, održala nezaboravne koncerte.

Na njenim pjesmama su se podigle mnoge generacije, neki su zavoljeli muziku.

Stekla je status legende, a na Instagramu je indirektno otkrila čije je savjete slijedila od malih nogu.

Doris je objavila fotografiju iz mladih dana i otkrila lekciju koju je naučila od mame.

"Kada sam bila dijete, mama me učila: 'Ćerce, nije važno šta ti je reka, nego tko ti je reka'. Od čovjeka do čovjeka razlikuje se upućena riječ. I to je cijela mudrost”, napisala je Doris Dragović u opisu slike na Instagramu, prenosi "Cdm".

