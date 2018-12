Na koga liče blizanci Kluni?

Так четко двойняшек Клуни мы ещё не видели: Амаль появилась перед папарацци без Джорджа, но с годовалыми Александром и Эллой. Малыши похожи на родителей?⠀ ⠀ #gerogeclooney #amalclooney

A post shared by 7sisters.ru (@7sisters.ru) on Dec 7, 2018 at 6:43am PST