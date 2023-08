Na pomolu nova romansa Šakire i poznatog zavodnika

Kolumbijska pjevačica Šakira i kanadski reper Drejk nedavno su pokrenuli glasine o potencijalnoj romansi.

Izvor, odnosno očevidac je za britanski tabloid "Dejli mejl" otkrio da su Šakira i Drejk napustili zabavu - jedno za drugim, u razmacima od nekoliko minuta. Međutim, dokaza, odnosno, fotografija još uvek nema.

Drejk je inače poznat kao najveći zavodnik žena, a na njegovoj listi bivših partnerki našle su se i svjetske zvezde kao što su: pjevačica Rijana, manekenka Hejli Biber, glumica Džulija Foks, a jedno vrijeme se spekulisalo i da je Dženifer Lopez jedna od njegovih bivših ljubavi.

Pop diva i 36-godišnji reper se još uvijek nisu oglašavali povodom ovih glasina, te nam preostaje samo da čekamo, piše super žena.

Shakira and Drake fuel romance rumors after leaving the same party 'within MINUTES of each other' https://t.co/ijCNYcPc4g pic.twitter.com/1pu1ApKbcD