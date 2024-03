Nada Topčagić izašla iz bolnice, otkrila kako se osjeća

Pjevačica Nada Topčagić prije dva dana hitno je primljena u Urgentni centar, a nakon što je dobila adekvatnu njegu, Nada je danas izašla iz bolnice.

Pjevačica je otkrila detalje zdravstvenog stanja.

"Jako sam srećna što izlazim. Bila sam 24 sata u bolnici, bila sam jako uplašena, bila sam u Banovcima kad mi se to desilo. Odjednom me je jako zaboleo želudac, pozlilo mi je, muž me je dovezao. Mislila sam da je ovo kraj. Idem da odmaram", rekla je pjevačica ispred bolnice, prenosi "Blic".

O Nadinom zdravstvenom stanju ranije je govorio i njen suprug Zlatko.

"Ogromna frka se digla. Dobro je Nada, svesna je, bilo joj je loše sinoć i odvezao sam je u bolnicu. Lekari su rekli da mora da ostane kako bi joj uradili dodatne preglede", rekao je Nadin suprug.

