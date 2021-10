Nada Topčagić na rođendanu Zlatana Ibrahimovića zaradila 30.000 evra

Pjevačica Nada Topčagić bila je specijalna gošća na proslavi jubilarnog 40. rođendana slavnog fudbalera Zlatana Ibrahimovića u jednom luksuznom hotelu u Milanu, a za to je, kako navode mediji, dobila i pozamašan honorar.

Pored toga što je imala prilike da i na uvce zapjeva Ibri i njegovim prijateljima njegovu omiljenu pesmu "Jutro je", što joj je bila velika želja, Nada se iz Milana vraća bogatija čak za 30.000 evra, koliko je navodno zaradila za nekoliko otpjevanih pjesama svom omiljenom fudbaleru, navodi Stars.

Kako se navodi, slavni fudbaler nije bio upućen u iznenađenje koje su mu njegovi prijatelji spremili. Oni su sami kontaktirali Nadu da dođe na njegovu gala žurku kako bi mu priredili iznenađenje, što je ona objeručke prihvatila i ne znajući koliki će honorar dobiti za nekoliko minuta pjevanja.

Pjevačica je na proslavu došla u društvu supruga Zlatka Đorđevića i prijatelja, koji je prvi i otkrio da se pjevačica nalazi u italijanskoj prijestonici. Iako je to bilo potpuno iznenađenje za njega, Zlatan je Nadu i njenog supruga domaćinski dočekao.

Na slavlje su, pored Nade, pozvani i brojni svjetski fudbaleri. Pjevačica nije odoljela da sa pratiocima ne podjeli dio atmosfere sa žurke, pa se fotografisala sa Zlatanovom suprugom i sinom, a njen muž Zlatko sa kapitenom Francuske Polom Pogbom.

Nada i Zlatan, razmjenili su i poklone, pa je tako Nada čuvenom fudbaleru dala portrete s njegovim likom, dok je on njoj darovao svoj dres sa potpisom.

"U Milanu je bilo fenomenalno! Mislim da sad i vrapci na grani znaju koliko se Zlatan i ja poštujemo i slobodno mogu da kažem da je to prijateljstvo koje će godinama da traje. Spremila sam mu nekoliko iznenađenja za rođendan, u dogovoru s njemu bliskim ljudima sam se organizovala kako bi sve proteklo po planu i u najboljem redu. Pevala sam mu na uvce moj najveći hit "Jutro je", mogu da se pohvalim i da su svi gosti skočili da igraju. Šta da vam kažem, Ibra i ja smo svetske face! Sve sam ja ovo zaslužila. Kolege sa estrade mogu da mi pljunu pod prozor! Crknite i puknite od ljubomore! Moja karijera je opet u punom sjaju, ceo svet bruji o meni. Verovatno će tek da me razapinju kolege", kaže pjevačica.

Nada je preponosna što se njen čuveni hit pjeva i van granica naše zemlje.

"Pesma "Jutro je" je vanserijski hit koji se i danas sluša isto kao i prvog dana kada sam je objavila. Zato mogu da razumem zašto je većina kolega ljubomorna na mene, ali me ne dotiču takvi komentari. Gledam sebe, svoj napredak i rad. Ibrahimović je tražio da se u San Remu na festivalu pusti moja pesma, svi to pamte, sećam se da nisam mogla da spavam od sreće! Zlatan i ja smo se baš zbližili i verujem da ćemo od sada stalno da se viđamo na rođendanima. On je sportska veličina i normalno je da mi imponuje što me voli i poštuje", zaključila je Nada.

(Telegraf.rs)