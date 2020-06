Nada Topčagić o ubistvu Jelene Marjanović: Teorija zavere

Slučaj koji ne prestaje da intrigira domaću javnost jeste ubistvo pjevačice Jelene Marjanović, koje se dogodilo 2. aprila 2016. godine. Glavni osumnjičeni za ubistvo je Jelenin muž Zoran Marjanović, a neko ko je bio veoma blizak sa oboje jeste pjevačica Nada Topčagić.

Nada je u više navrata govorila o ovom slučaju, a sada je iznijela svoje mišljenje.

"Teorija zavere. Teorija zavere. Nigde kraja. Pravda... Nikad se neće saznati. To je moje mišljenje. Ne pričam ništa protiv porodice, ja imam svoje mišljenje, porodica nije u pitanju, to odmah da kažem, ali ja imam svoje mišljenje. Držim za sebe, to se nikad u životu neće saznati" rekla je Nada, prenosi "Kurir".