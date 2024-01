Najbizarniji fetiši svjetskih zvijezda: Ko voli bič, a ko lizanje pazuha

Poznate ličnosti obično kriju privatni život kao zmija noge, te su rijetki oni koji potpuno otvoreno pričaju o emotivnim partnerima, a posebno o intimnim odnosima.

Međutim, među najvećim zvijezdama ima osoba bez dlake na jeziku - čak otvoreno pričaju u o svojim šokantnim fetišima. Sigurni smo da ćete zbgo seksualnih fantazija pojedinaca ostati bez teksta.

Onaj koji, definitivno, ostavlja bez teksta je čuveni košarkaš Šakil O'Nil koji obožava da vodi ljubav sa svojom partnerkom tokom menstrualnog ciklusa. Štaviše, za vrijeme tih dana posebni preferira oralni seks.

Glumica Demi Mur je u memoarima je otkrila da ju je Ešton Kučer nagovarao na seks utroje, na šta je pristajala iako to nije istinski željela.

"Htjela sam da mu pokažem koliko zabavna i odlična mogu da budem, ali znam da je to bila greška."

Još jedan detalj iz njihovog intimnog života je da je Ešton navodno od nje tražio da urinira po njemu.

"Bilo je to toliko ponižavajuće i odvratno, još imam traume zbog našeg odnosa", rekla je Demi.

Latino zvijezda Riki Martin je otkrio da obožava da urinira po svom suprugu Džvanu Jozefu. Kako je ispričao, njega ništa više ne "pali" nego kada može da tokom seksa počasti svog supruga "zlatnim tušem".

"Temperatura vode nije ni blizu topla kao temperatura tijela. To je ono što me jako pali. Obožavam da piškim po njemu kada imamo seks", ispričao je on.

Pjevačica Lejdi Gaga priznala kako voli razne seksi kostime, ali i da je grizu i ujedaju tokom odnosa.

Rijana je frapirala priznanjem da je voljela momke sa baš velikim polnim organom. Osim toga, i mazohizam je privlači, te obožava kada je vezuju i bičuju, odnosno nanose bol.

Karmen Elektra je priznala da obožava da posjećuje razne seksi šopove i da kupuje igračke, poput lisica i brojnih pomagala.

Za Skarlet Johanson, seks u krevetu je dosadan i prevaziđen. Prelijepa glumica umjesto toga obožava seks u kolima.

“Mislim da je seks u kolima strava i da donosi pregršt zanimljivosti nego dosadan seks u krevetu”, izjavila je ona.

Takođe je rekla da je nekoliko puta ispunila svoj najveći fetiš i dodala da obožava da je na zadnjem sjedištu.

Kristina Agilera i Keti Peri vole da tumače razne uloge toko intimnog odnosa sa partnerom, dok Kventin Tarantino, Enrike Inglesijas, Dita fon Tiz, Ludakris - obožavaju stopala.

Robert Patinson i njegova bivša djevojka Kristen Stjuart imaju prilično čudan fetiš - lizanje pazuha.

Sa druge strane, Džastin Timberlejk preferira brzi seks tokom koncerta, kada njegov bend ima solo tačku. Takođe, uzbudljiva mjesta obožavaju i Džejda Pinket Smit i Vil Smit - vode ljubav u pauzama na setu, raznim zabavama, u kući od prijatelja itd.

Hju Džekmenu je primamljiv ples u krilu, a Kris Braunu ljubljenje zadnjice. Metju Makonahi voli da konzumira poslastice dok je u zanosu sa ljepšom polovinom, a Džoni Dep voli da vidi partnerku u izazovnoj odjeći.

Očajna domaćica Eva Longorija je u jednom ranijem intervjuu je izjavila da voli da bude potčinjena tokom seksa.

"Nije mi strano da me vezuju svilenim maramama. Volim da muškarac preuzme kontrolu. Ima nešto veoma seksi u potčinjavanju", prenosi Stil.kurir.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.