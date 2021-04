Najbizarniji govor na Oskarima: "Imali su seks i evo me"

Bizaran govor Danijela Kaluje kada je dobio Oskara za najboljeg sporednog glumca sinoć nasmijao je sve, a potpuno zbunio njegovu majku, koja je bila u publici.

Zveijzda je izašla na scenu u Los Anđelesu kako bi prihvatila statuetu za svoju ulogu u "Judas and the Black Messiah" i pritom je posebno zahvalio onima koji su ga donijeli na svijet.

Rekao je prisutnima da imaju mnogo posla kada je u pitanju ravnopravnost i pravednije društvo i osvrnuo se na rad Freda Hemptona, bivšeg predsjedavajućeg stranke Crni panter, kog tumači u filmu.

"Ja ću nastaviti s tim radom ... ali u utorak ujutro. Jer večeras izlazim!", rekao je glumac.

"Moramo da slavimo život, hodamo, dišemo, to je nevjerovatno", rekao je. "Mama je upoznala mog tatu, imali su seks! Imam tu sreću da sam živ, pa ću to proslaviti", rekao je Kaluja, a onda se kamera okrenula ka njegovoj porodici.

"O čemu on to govori?", kamera je uhvatila majku glumca, dok je sestra htjela da potone u stolicu od blama.

Naravno da su ljudi na društvenim mrežama obožavali ovaj urnebesni trenutak, jer je zbunjena reakcija majke ovog oskarovca bila prezanimljiva.

Daniel Kaluuya’s mom and sister reacting to his #Oscars acceptance speech pic.twitter.com/McpQbrqlcu