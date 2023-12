Najbolja drugarica Marije Šerifović: "Dobrodošla u klub, mamika" (FOTO)

Vijest da je Marija Šerifović dobila sina tema je dana u regionu, a njena najbolja drugarica, pjevačica Jovana Pajić, pružala joj je podršku tokom cijelog perioda iščekivanja dok nije došao na svijet novi član porodice.

"To je za javnost nova vest, ali mi koji smo joj najbliži smo znali sve od samog početka. bili uz nju. Presrećna sam, sa njom delim sreću! Delimo ljubav i sreću zajedno sa njom. Puno ljubavi je usmereno ka njemu", rekla je Jovana za Blic, a sada se oglasila i putem društvene mreže Instagram, kada je objavila snimak malenog Maria uz najljepšu poruku.

"Koliko ćemo te gnjaviti i razmaziti! Imaš više tetki nego Zlatokosa! Neke su smešne, neke opasne i nežne. Neka glasne i snažne, neke vole da spavaju (one te neće čuvati noću), neke su u inostranstvu, one šalju strava poklone… Biće ti zabavno, to je sigurno. Tebi, mama, želim da ovu sreću nosiš sa sobom kroz ceo život, da imaš konjske živce, puno strpljenja i mudrosti, a najviše ljubavi. Dobrodošla u klub mamika", napisala je Jovana Pajić u Instagram priči, prenosi Grand.nova.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.