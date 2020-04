Najluđe kupovine prinčeva Saudijske Arabije

Konstantno smo u toku vijesti o milijardama koje troše prinčevi Saudijske Arabije. Svi su ih bar jednom zamislili kako se voze u zlatnim automobilima, sa bengalskim tigrovima na mjestu suvozača.

Iako to možda djeluje besmisleno, ovi milijarderi zaista vole egzotične mačke i skupocjene zlatne automobile. Ipak, ne vole svi da se hvale svojim imetkom i kupovinama. Pored toga što imaju dovoljno novca da kupe skoro pa sve što požele prinčevima Saudijske Arabije na pamet padaju neke potpuno nezamislive stvari koje vole imati u svom posjedu.

1. Betmobil

Ovaj automobil dizajniran je po nacrtu Betmobila iz “Arkham Knight” igre i zaista izgleda nevjerovatno. Unutar automobila nalazi se Lamborghini V10 motor, a njegovo tijelo kreirano je od karbona. Ukupno, kako neki izvještaji govore, konstruisanje ovog automobila koštalo je 1.3 miliona dolara. Automobil je u potpunosti funkcionalan, tako da ga možda sretnete negde na ulici, ako ikada posjetite Saudijsku Arabiju.

2. Privatni čas sa Toni Havkom

Ko je ikada pomislio da saudijski princ želi da vozi skejt? Talal M. A. Al-Faisal Al Saud platio je 60.000 dolara za jedan čas sa Toni Havkom, najpoznatijim skejterom na svijetu kao i njegov potpisani skejt, a taj novac je zapravo otišao u humanitarne svrhe.

3. Boeing 747 sa sobom za tron

Princ Alvaled bin Talal u posjedu ima Boeing 747 koji je daleko od običnog. Kao i svi drugi avioni koji su u njegovom vlasništvu, i ovaj Boeing je u potpunosti prilagođen, te sada više podsjeća na palate. U njemu se nalaze dvije nevjerovatno luksuzne spavaće sobe, trpezarija sa dovoljno mjesta za 14 osoba i masivni tron za princa! Cijena prilagođavanja nigdje nije objavljena, ali sam avion košta više od 220 miliona dolara.

4. “Palace resort” u Džedi

Iako detalji o ovom odmaralištu još uvijek nisu javni, krunisani princ Saudijske Arabije, Mohamed bin Salman ga je kupio za sebe i svoju porodicu. Zajedno sa svojim sinom, princom Bader bin Abdulah Al Farhan Al Saud, krunisani princ je dao zeleno svjetlo za početak izgradnje ovog projekta.

5. Toranj visok jedan kilometer

“Jeddah” toranj još uvijek nije ni izgrađen, no planirano je da bude najviši toranj svijeta, i prvi toranj koji će dostići visinu od jednog kilometra. Njegov vlasnik je “Kingdom Holding Company”, odnosno princ Alvaled bin Talal. Cijena izgradnje ovog tornja iznosi 1.23 milijarde dolara, a kada bude gotov čitav projekat čiji je ovaj toranj dio će koštati 20 milijardi dolara.

6. Najskuplji avion

Princ Amir posjeduje najskuplji privatni avion. U pitanju je prilagođeni Airbus A380, vrijedan 400 miliona dolara. Njegov avion ima čak i koncertnu dvoranu, sobu za molitve i sopstveni Rolls Royce model. Avion je toliko luksuzan da ga nazivaju kraljevstvom na nebu.

7. Najskuplji automobil

Možda ste već vidjeli Mercedes prekriven dijamantima na internetu. To je jedna od onih stvari koju morate videti samo jednom u životu kako biste je zauvijek zapamtili. Ovaj model proglašen je za najskuplji automobil na svijetu. On je u vlasništvu princa Amira al Valeda bin Talala bin Abdul-Aziza. Ovaj princ je jedan od najbogatijih ljudi kraljevske porodice, i njegovo bogatstvo se procjenjuje na više od 20 milijardi dolara. Cijena ovog automobila je 4.8 miliona dolara i on je dekorisan sa više od 300.000 Svarovski kristala.

8. Odmor u Bodrumu

Prošlog avgusta, grupa prinčeva iz Saudijske Arabije otišla je u posjetu turskom gradu Bodrumu. Njihovu posjetu i boravak platio je princ Alvaled bin Talal bin Abdulaziz al Saud. On je poveo veliki broj ljudi sa sobom, uključujući porodicu, prijatelje i telohranitelje. Grupa je stigla privatnim avionom, iznajmila hotel na plaži i parkirala svoju ogromnu jahtu u blizini. Ovaj odmor od nedjelju dana princa je koštao oko 750.000 dolara.

9. Flota skupocjenih zlatnih automobila

Iako on nije baš tipični princ, Turki bin Abdula je saudijski princ iz Kuće Saud. On vjerovatno neće postati kralj, no u svakom slučaju, je veoma bogat i uspješan biznismen. Kada je otišao da posjeti London, Abdula je sa sobom poveo i svoju flotu zlatnih automobila. Naravno, to nisu bilo koji automobili već Mercedes G63 sa šest točkova i cijenom od 500.000 dolara, Rolls Royce Phantom Coupe od 500.000 dolara, Lamborghini Aventador SV od 500.000 dolara i prilagođeni Bentley Flying Spur, kao najjeftiniji iz gomile, sa cijenom od 300.000 dolara.

10. Najveća jahta na svijetu

Mohamed bin Salman uživa u trošenju svog novca. 2011. godine, on je kupio jednu od najvećih superjahti ikada kreiranih, nazvanu “Serene”, koja je koštala pola milijarde dolara. Salman je kupio ovu jahtu od ruskog biznismena, koji je ranije iznajmljivao po cijeni od pet miliona dolara za nedelju dana.

11. Slika Leonarda da Vinčija

Prošle godine, slika Leonarda da Vinčija postala je najskuplje prodana slika na svijetu. Nevjerovatna cijena od skoro pola milijarde dolara a kupac je bio Mohamed bin Salman.

12. Najveća zabava na privatnom ostrvu

Prije pet godina, privatno ostrvo Vela na Maldivima, otvorilo je mnoge vile i luksuzne posjede, kako bi primamilo što više bogataša. Saudijski prinčevi su naravno pohrlili u tom pravcu, da bi princ Mohamed bin Salmanodlučio da organizuje zabavu na ovom ostrvu. Zabava ga je koštala osam miliona dolara, jer je iznajmio cijelo ostrvo i sve na njemu.

13. Kuća

Prije tri godine, “najskuplja kuća svijeta” bila je prodata, ali nije bilo podataka o njenom novom vlasniku, sve do prošle godine, kada je otkriveno da je vlasnik krunisani princ Saudijske Arabije, Mohamed Bin Salman.