Najnovijim gestom Kijanu Rivs zadivio cijeli svijet

Mnogi ljudi širom svijeta za glumca Kijanua Rivsa imaju samo riječi hvale, a da je veliki čovjek, pokazao je u sljedećoj situaciji.

Naime, holivudski glumac i ostali putnici su usljed mehaničkog kvara aviona umjesto u Los Anđeles sletjeli u Bejkersfil, koji je 160 kilometara udaljen od "grada anđela".

A onda je holivudski glumac još jednom pokazao da je veliki čovjek. Naime, glumac je sebi i ostalim putnicima osigurao prevoz do Los Anđelesa, a tokom puta je puštao kantri muziku.

Snimak se ubrzo pojavio na društvenim mrežama.

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK