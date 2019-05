"Najtajanstveniji par Holivuda" s pravom nosi taj epitet

Par se upoznao puno godina prije nego li su uopšte sanjali da će završiti u vezi i to na fakultetu.

"Nikada nisam sanjala o braku niti mislila da ću se udati. To jednostavno nije bilo nešto što me privlačilo. Dapače, bilo je baš suprotno. Romantične komedije bile su mi nepojmljive i to da ti brak bude toliko primaran. A onda se jednostavno sve tako posložilo, i evo me…'

Izjava je to glumice Rejčel Vajs, koja je od 2011. godine u sretnom braku s najpoznatijim tajnim agentom na svijetu – Džejms Bondom, odnosno Danielom Krejgom. Par se upoznao puno godina prije nego li su uopšte sanjali da će završiti u vezi i to na fakultetu. Tada su zajedno glumili u predstavi "Les Grandes Horizontales" u National Theatre Studiju, a predstava je bila prepuna seksualnih aluzija i golotinje.

U to doba niti jedno od njih nije bilo poznato ni slavno, a Hollywood je bio samo pusta maštarija. No, tek nekoliko desetljeća kasnije među njima se dogodila ljubav. Iako su se družili od 1994., presudno je bilo snimanje filma 2010. godine.

Riječ je o filmu "Kuća snova", a iako se radilo o trileru, ne o romantičnoj komediji, iskre i privlačnost koju su osjetili jedno prema drugome, uprkos velikoj hladnoći i snijegom prekrivenoj Kanadi, nisu mogli obuzdati. Nekako u to vrijeme njen brak s Darrenom Aronofoskim bio je na samom kraju, a kasnije te godine i Danije Krejg prekinuo je vjeridbu sa Satsuki Mičel. Baš kao u najljepšoj holivudskoj priči, sa završetkom snimanja nije završila i njihova veza.

"U svojim dvadesetima bila sam često sama i osjećala se tako – usamljeno. Dane sam provodila prežderavajući se pizzom i gledajući posuđene filmove. Bilo je tada teško, no uvijek postoji ta nada da ćeš jednom pronaći pravog partnera."

Da su pronašli pravu ljubav, bilo im je jasno od samog početka jer su nakon manje od šest mjeseci, 22. juna 2011., svoju vezu odlučili ozakoniti i to na maloj i privatnoj ceremoniji održanoj u Njujorku, s tek četvero svjedoka, uključujući njihovo dvoje djece iz prijašnjih veza.

Baš kakvo im je bilo vjenčanje, takav je i porodični život Rejčel Vajs i Daniela Krejg– privatan je i odvija se daleko od očiju javnosti. Dapače, o njemu nerado govore i rijetki su trenuci u kojima se negdje zajedno pojavljuju.

"On je previše slavan, stoga bih se osjećala kao da ga izdajem da govorim u javnosti o nama i našem braku. Želim zaštititi naš brak. Kada si mlad, sve što želiš je da sa svojim najboljim prijateljicama podijeliš sve svoje trenutke sreće, a jedna od boljih stvari toga što više nisam adolescentica upravo je ta da ne moram dijeliti ono što ne želim. Kada si u braku, ta se vrata zatvaraju, publika odlazi i ostaješ sam u tom svom svijetu."

Od samog početka odlučili su razdvojiti privatno od poslovnog i, čini se, u tome nisu pogriješili, stoga ne čudi to da su ih prozvali "najtajanstvenijim parom Hollywooda". Rijetka stvar koju su podijelili s obožavateljima bilo je to da, kada su kod kuće, oboje najviše vole zajedno kuhati, ali i razgovarati o knjigama, književnosti, muzici i društvenim mrežama.

Osim toga, na prvom su im mjestu njihova djeca koju su dobili s bivšim partnerima – Rejčel ima sina Henryja, Krejg kćer Ellu, a najveća je mezimica njihova zajednička kći, čije ime nisu otkrili javnosti.

Naime, u septembru 2018., u 48. godini života, Rejčel Vajs na svijet je donijela njihovo prvo zajedničko dijete, a sama trudnoća iznenadila je sve, vjerovatno i njih same, jer se niko nije nadao da će glumica u tim godinama uopšte razmišljati o maloj bebi. Dapače, i ona je sama priznala da o tome uopšte nisu razgovarali niti išta takvo planirali.

Ipak, što sam starija i zrelija, puno mi više znače porodica i dragocjenost novog života", otkrila je Rejčel Vajs, a Daniel Krejg o čuvanju njihove privatnosti rekao je:

"Život brzo prođe, no ja se nadam da ću dugo ostati ovdje. Ipak, ako se 'prodaš', gotov si. To je predragocjeno i vrijedi više nego sav novac ovog svijeta. Svoju privatnost nikada ne možeš vratiti ni kupiti."