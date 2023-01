Najvatrenija hrvatska navijačica na zabavi kod holivudskog zavodnika

Praznično raspoloženje u svijetu slavnih još uvijek traje, a holivudski zavodnik i oskarovac Leonardo Dikaprio ne prestaje da priređuje zabave.

Tako je nedavno organizovao još jednu žurku koja je okupila poznate ličnosti - kako iz svijeta glume, tako i iz svijeta modne industrije. Fotografi su uspjeli da zabilježe neka slavna lica kao što su glumac Džejmi Foks i Edvard Eninful, glavni i odgovorni urednik magazina "Vogue".

Međutim, pažnju javnosti,kako navodi superzena.b92, privuklo je novo lice - najvatrenija hrvatska navijačica Ivana Knol koja, odskoro, nosi nadimak "najseksi fan" Svjetskog prvenstva u Kataru.

Iz priloženih fotografija može se primetiti da je Hrvatica nosila crni kombinezon koji otkriva gornji dio tiela, a svoj cielokupni izgled upotpunila je zelenom torbicom i srebrnom ogrlicom - jednostavno, a opet atraktivno i zavodljivo.

Ivana Knoll attends Leonardo DiCaprio's glitzy bash in busty ensemble... after posing up with Drake pic.twitter.com/sKgjmlRB1U