Najvatreniju Hrvaticu muvaju igrači Reala: "Navijaću i za Srbiju"

Ko god je gledao Svjetsko prvenstvo u fudbalu prije četiri godine u Rusiji, sigurno je dobro upamtio i najatraktivniju hrvatsku navijačicu Ivanu Knol, koju su mnogi proglasili najlepšom na cijelom šampionatu.

Njene fotografije u dresu Hrvatske, kako šalje srca, obišle su čitav svijet. Četiri godine kasnije, ona je poznata influenserka, čiji Instagram profil prati skoro 600.000 ljudi, putuje po svijetu, reklamira najpoznatije brendove i uživa u životu i slavi koja joj je nenadano došla poslije jedne obične fudbalske utakmice.

Najvatrenija hrvatska navijačica otkrila je da joj je inboks pun poruka koje joj šalju fudbaleri, među kojima su i oni koji nastupaju za Real Madrid i Juventus, ali i koji srpski fudbaler joj je najzgodniji, kao i sa kojim je u dobrim odnosima.

"To je bilo šokantno i za mene, to je bilo na prvoj utakmici u Kalinjingradu, ja sam pravila za svoj Instagram i srce, to je bio momenat kada su svi fotografi došli, ja sam pomislila ostaće na tome, ali četiri godine kasnije još je to aktuelno. Davala sam intervjue za sve strane medije, FIFA, BBC, ne znam više za koga i to je stvarno bilo fenomenalno, i uspjeh moje zemlje koji ne znam da kad će se više ponoviti. Prelijepo sjećanje, koje teško šta može da nadmaši", prisjetila se Ivana, koja nam je ispričala i zbog čega se zaljubila u fudbal.

"To je od malena tako, ja sam kao mala igrala fudbal, bila sam golman, to je sport broj 1 u svijetu, ja sam uvijek sportski orijentisana, volim kada je ekipa na okupu, to je jedino mjesto gdje su svi u tom trenutku zajedno, svi su srećni, ljudi se vole, iako se možda ne vole, tako da mi je to jedno srećno mjesto."

Dovoljno je videti njen Instagram profil i shvatiti zbog čega joj je inboks pun, a među onima koji joj šalju poruke su i mnogi poznati fudbaleri.

Rekla je da joj pišu igrači Juventusa i Real Madrida.

Ivana poručuje da će biti u Kataru da ponovo bodri reprezentaciju Hrvatske, ali će podržavati i Srbiju.

"Znam da ste se kvalifikovali, čestitam na tome. Ja pored svoje zemlje navijam za sve naše susede, naravno da vam želim što veći uspjeh. Prvo svojoj zemlji, pa onda vama."

Kaže da je najzgodniji srpski fudbaler Dušan Vlahović

(Telegraf)