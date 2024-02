Najveća misterija Kristijana Ronalda: Ne zna se ko mu je rodio troje djece

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Kristijano Ronaldo danas slavi svoj 39. rođendan.

Ronaldo nije samo jedan od najboljih i najskupljih sportista na svijetu, već je i globalni brend. Iako je u poznim igrčkim godinama, njegova popularnost ne jenjava. CR7 ima nestvarnih 620 miliona pratilaca na Instagramu i ubjedljivo je najpopularniji sportista na planeti.

Navijači prate svaki njegov korak i priče iz privatnog života portugalskog superstara izazivaju ogromnu pažnju javnosti.

Ronaldo je porodičan čovjek, ima petoro djece, od kojih je troje dobio sa surogat majkom, a dvoje mu je rodila dugogodišnja izabranica Georgina Rodrigez.

Argentinska manekenka rodila je Ronaldu četvrto dijete, Alanu Martinu (6), a kasnije je nosila i blizance. Nažalost dječak je preminuo na rođenju, a djevojčica Bella sada ima godinu dana.

Zanimljivo, nikada nije otkriveno ko su majke Ronaldove starije djece – Kristijana Juniora (11) i blizanaca Eve i Matea (6), koje je dobio putem vještačke oplodnje.

Kristijano je prvo šokirao javnost kad je u 26. godini objavio da je postao otac, samo kratko objasnivši da su sva roditeljska prava prebačena na njega te da majka neće imati nikakav kontakt s djetetom.

Kasnije je Ronaldova majka Maria Dolores (66) otkrila da je sama po njega otišla u privatnu bolnicu na Floridi, te ga odvela u Španiju (što danas ispada laž jer u njegovom rodnom listu piše kako je rođen u istoj bolnici gdje su rođeni i njegovi brat i sestra, blizanci). Da li ga je rodila surogat majka ili je Kristijano rezultat afere na jednu noć, do danas ostaje nepoznato.

“Ljudi pretpostavljaju da sam bio s ovom djevojkom ili nekom drugom ili je postojala surogat majka. Nikada nikome nisam rekao i nikada to neću učiniti. Kad Kristijano (Junior) odraste, reći ću mu istinu jer on to zaslužuje jer je moj sin, ali neću reći jer ljudi žele da to kažem”, rekao je Ronaldo svojevremeno voditelju jedne emisije Jonathanu Rossu.

Ronaldo je muškarac s puno novca koje je spreman da da za svoj cilj. Tako je javnosti postalo poznato da koristi usluge surogat majki, odnosno da pronalazi žene koje su spremne na vještačku oplodnju, porođaj i potom odricanje od djeteta, naravno, sve uz masnu svotu novca.

Nakon rođenja blizanaca, britanski mediji istražili su slučaj i otkrili da su blizanci začeti u laboratoriju u Los Anđelesu, a dio dokumenata je dostupan javnosti. U njemu je jasno vidljivo kako je bila reč o surogat trudnoći, ali se ime majke ne vidi. Djeca su rođena u kalifornijskoj La Mesi, u blizini granice s Meksikom.

Djeca su rođena prije pet godina, Eva u 9.7, a njen brat minutu kasnije, piše u matičnoj knjizi rođenih. Time je riješen makar dio misterije jer je javnost nagađala kako blizanci uopšte to nisu, odnosno da ih nisu rodile iste majke, a list rođenja je potpisala dežurna doktorka Marija Kastiljo.

Vodeća američka advokatica u području surogat roditeljstva, Stefani Kabaljero, smatra kako je Ronaldo sigurno biološki otac te djece, a pretpostavlja kako sva njegova djeca dolaze iz “serije embriona”.

Surogatske klinike rutinski oplođuju nekoliko jajašca istovremeno, zamrzavaju ih i čuvaju godinama, u slučaju da klijent poželi još djece. Kabaljero otkriva kako je tačno Ronaldo mogao doći do troje djece.

Prvi je korak odabrati jednu od mnogobrojnih agencija u Kaliforniji, gdje je surogatstvo postalo industrija vrijedna milijarde dolara, jer su tamošnji zakoni naklonjeni potencijalnim roditeljima. Tako roditelji mogu postati i samci, parovi bilo koje orijentacije i slično. U Portugalu su surogat dogovori zabranjeni zakonom, naročito jer je Ronaldo neoženjen.

“Ni jedan portugalski sud ne bi priznao nikakav dogovor između Kristijana i zamjenske majke te bi takav dogovor bio proglašen nevažećim,” ističe Kabaljero.

U Kaliforniji, agenciji se samo plati 150.000 eura za blizance, od čega 40.000 eura ide majci. Ronaldo je mogao odabrati donorku jajnih ćelija (koja obično prima oko 7000 eura) između stotina žena čije su fotografije i podaci iz biografija navedeni na internet stranici agencije. Budući da je jasno kako je Ronaldo htio djecu na svoju “sliku i priliku”, ili kako je jednom izjavio “koja će nositi njegove fudbalske gene”, odabrao je slične, sportske tipove žena koje su Latinoamerikanke.

S obzirom na to da mu djeca liče, očigledno je njegova sperma drugi dio jednačine. U Kaliforniji se druga žena odabere da nosi oplođeno jajašce (najčešće kako se ne bi stvarala emocionalna povezanost između nje i djeteta koja bi otežala stvari nakon rođenja). Sve se to reguliše i ugovorom koji se prije trudnoće potpisuje, a prema njemu se žene odriču svih prava.

To bi moglo objasniti zašto je Ronaldova sestra Kaijat (45) navodno primijetila da djeca imaju dvije majke, koje su Meksikanke. Nakon rođenja, sređuju se rodni listovi i pasoši, zbog čega su blizanci i uspjeli stići u Španiju za tri nedjelje, a opet ih je dovela fudbalerova majka jer je on igrao za državnu reprezentaciju Portugala protiv Rusije. Majke vjerovatno ni ne znaju kome su rodile djecu.

Prema strogim uslovima diskrecije i prava na privatnost, ženama koje su donirala jajne ćelije kao i onima koje su iznijele trudnoću do kraja, najčešće se ni ne kaže gdje su djeca “završila”, prenosi N1.

