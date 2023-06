Najveći hit Indire Radić krije tužnu priču

Folk hit "Zmaj", koji je svojevremeno otpjevala Indira Radić, krije u sebi potresnu životnu priču.

Mladić i djevojka iz pjesme su se zavoljeli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Djevojka je, međutim, tada saznala da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi.

Vjenčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od riječi do riječi ove pjesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. On se, međutim, napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru, kada je došao u bolnicu, ona je umrla.

Mladić je čuvao pismo 15 godina, a onda riješio da ga proda Marini Tucaković. Ova pjesma je postala Indirina lična karta.

Sa druge strane, neki muzički znalci ističu da je ovo jedan od najemotivnijih tekstova koji je napisan u proteklih 40. godina.

(Grand)