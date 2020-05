Nakon deset godina braka razvode se Megan Foks i Brajan Ostin Grin

Glumac najpoznatiji po tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills 90210" potvrdio je u svojoj podcast emisiji "With Brian Austin Green" da su on i Megan s kojom ima troje djece krenuli svako svojim putem.

U javnosti se oglasio nakon što je glumica viđena u društvu američkog muzičara "Machine Gun" Kelija.

Grin je odmah na početku gledaocima objasnio da su se on i Megan udaljili jedno od drugog krajem prošle godine kada je glumica napustila SAD radi snimanja filma "Midnight in the Switchgrass". Ističe da se stvari nisu puno promijenile kada se vratila sa snimanja.

"Rekla mi je da je shvatila kada je bila izvan zemlje da bi trebali krenuti svako svojim putem. Bio sam šokiran, ali ne mogu biti ljut na nju jer nije ona tražila da se tako osjeća. Nije ona napravila taj izbor, ona se tako iskreno osjećala. Još malo smo pričali o tome i odlučili se razdvojiti na neko vrijeme", kazao je Grin.

Brajan i Megan imaju tri sina.

"Izgradili smo divnu porodicu i odlučili smo da ne želimo to izgubiti. Zauvijek želimo biti prijatelji i zajednički odgajati djecu. Ići ćemo zajedno na godišnji odmor i praznike provoditi zajedno i maksimalno se fokusirati na djecu", dodao je.