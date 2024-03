Nakon dodjele Oskara otkrivena tajna Goslinga i Eve Mendes

​Malo koga je iznenadilo otkriće kako je jedan od najpovučenijih holivudskih parova, koji ne želi biti fotografisan na crvenom tepihu ni na dodjeli Oskara, sa svojom djecom napustio američku filmsku prestonicu. Riječ je o Rajanu Goslingu i Evi Mendes te o njihovim djevojčicama, devetogodišnjoj Esmeraldi i sedmogodišnjoj Amandi. Osoba bliska paru izjavila je za magazin "People" da su se preselili "malo sjevernije" jer ne žele da im kćeri odrastaju s drugom djecom slavnih.

"Za njih su najvažniji posao njihove kćeri. Sve ostalo je na drugom mjestu. Napustili su L.A. da žive malo sjevernije, daleko od Holivuda. Nisu željeli da Esmeralda i Amandi odrastaju uz drugu slavnu djecu", rekao je izvor.

Budući da nisu potvrdili nagađanja o tome jesu li se vjenčali (provlače se američkim medijima od novembar 2022.), teško je očekivati da će komentarisati izjavu o svojoj selidbi, u kojoj se takođe spominje da su formalizovali vezu.

"Eva i Rajan vole svoj život. Pohvalno je kako su uspjeli stvoriti ravnotežu i postaviti granice. Toliko im je stalo do njihovog braka i samo žele da njihove kćeri žive srećan život," zaključio je izvor za "People".

Pokazalo se i to da su zajedno malo duže nego se prvo mislilo. Na svom Instagramu, Eva Mendes je u aprilu prošle godine otkrila da su se upoznali 2011., godinu dana prije seta filma "The Place Beyond The Pines" za koji se vjerovalo da ih je spojio. Na desetu godišnjicu prikazivanja epske priče o dvije generacije, očevima i sinovima, objavila je scenu u kojoj glumi s Rajanom.

"Nismo se upoznali na setu", stoji u popratnoj objavi u kojoj dodaje kako je njihova "magija počela davno prije". Budući da su fotografisani zajedno 2011., piše "Today", vjeruje se da su tada prohodali, a vezu su zapečatili poljupcem na dočeku Nove godine u Njujorku.

U međuvremenu su osnovali porodicu, a ona im je sve. Njihova veza/brak i kćeri, mjerilo su prema kojima određuju šta im je, nakon porodice, prioritet. Dokazuje to i njena duhovita objava na Instagramu, povodom dodjele nagrade Američke filmske akademije na kojoj je 43-godišnji Gosling, pjevajući pjesmu "I‘m just Ken" iz filma "Barbie", napravio urnebes.

"Odveo si Kena sve do Oskara, RG. Sada dođi kući, moramo staviti djecu u krevet", napisala je glumica, ogrnuvši se ružičastim sakoom ukrašenim perlicama.

Na glavu je stavila kaubojski šešir, stavila je i sunčane naočale, svjesna da je i ona stvorila otkačen trenutak koji je oduševio javnost, premda nije došla na dodjelu Oskara. Otprije je poznato da njih dvoje ne žele pozirati na crvenom tepihu zajedno, stoga je glumac umjesto 50-godišnje partnerke, na najglamurozniju dodjelu filmskih nagrada, poveo sestru Mandi, prenosi "Gloria".

