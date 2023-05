Nakon napada bivšeg muža oglasila se supruga Slobe Radanovića: Naneo mi je povrede

Nakon skandala koji je šokirao javnost konačno se oglasila i Jelena Radanović i iznijela sve detalje napada.

"Od kad sam napustila bivšeg muža stalno sam na sudovima na kojima pokušava da izbegne plaćanje alimentacije, pozivana sam u policiju zbog njegovih raznih lažnih prijava, a u centar za socijalni rad i dalje idem da odgovaram na pitanja. Trudna sam išla u sve ove institucije. Doživela sam mnogo nepotrebnog stresa. Nas sin je autističan. Jedina obaveza koju moj bivši suprug ima oko naše dece je delom finansijska i najviše se odnosi na lečenje. Pošto su naša deca tužena ja moram da idem na sud kao njihov zastupnik. To jako dugo traje i iscrpljujuće je emotivno i finansijski", napisala je Jelena i nastavila.

"Zaista ne mogu da prepričavam šta se danas detaljno desilo. Ali upravo sam saznala da je moj bivši muž izjavio u policiji da smo se sukobile njegova žena i ja, dakle da mi povrede nije naneo on! Povrede mi jeste naneo on! Ona me je snimala telefonom dok sam stavljala dete u kola, i tako je sve počelo, a povrede mi je zadao on! Na sudu može da laže da nema ništa tako što sve što ima prebaci na nekoga drugoga. U policiju može da me prijavljuje večno, oni uvek moraju da naprave zapisnik na osnovu njegove priče. Kada centru za socijalni rad kaže bilo šta što nije afirmativno za jednu majku oni moraju to da provere. A danas pokušava da se sakrije iza svoje devojke".

Jelena se osvrnula i na njihov brak ali i razloge rastanka koji su mnoge ostavili bez teksta.

"I za kraj da kažem da sam sama kriva, niste mi ga vi birali, ja sam… Čovek se tokom braka obogatio pa je mislio da može da me udara, vara i psihički uništava jer nema šanse da odem od miliona, naročito sa detetom koje ima posebne potrebe… Odluka da se razvedem je najteža i najhrabrija u mom životu… Zato me je Bog nagradio Slobom", poručila je pjevačeva supruga.

Podsjetimo, nakon vijesti da je suprugu Slobe Radanovića fizički napao bivši suprug i to ispred porodične kuće javnost je ostala u šoku.

Kako prenose srpski mediji Jelenu je bivši muž sa kojim ima dvoje djece napao dok je bila ispred kuće sa trudnom sestrom. Ne samo da je došlo do svađe, već i do fizičkog kontakta, odgurivanja, a Slobina žena završila je u Urgentnom centru, navodi grand.nova.rs.