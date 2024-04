Nakon smrti sina iskoristila njegove ćelije da ponovo postane mama

Glumica Ana Obregon je prošle godine privukla je veliku pažnju kada je postala majka u 68. godini života, ali nisu samo njene godine bile razlog zbog kog su se mnogi zainteresovali za njen život i priču.

Cijela priča oko njenog novog majčinstva od samog početka je veoma kontroverzna i oko nje se i dalje polemiše.

Naime, glumica je dijete dobila preko surogat majke uz pomoć zamrznutih polnih ćelija svog pokojnog sina.

Nedavno je objavila još jednu u nizu fotografijom sa kćerkicom koja ove godine napunila godinu dana.

Ana je u maju 2020. godine izgubila svog 27-godišnjeg sina Alesa Lekija, koji je izgubio bitku sa rakom.

Kako je Ana navela, njegova posljednja i najveća želja bila je da postane otac i donese djete na svijet.

Ova mama je odlučila da sinu ispuni želju, te je odmrzla njegove polne ćelije i uz pomoć surogat majke, postala mama-baka djevojčici po imenu Anita, piše “TheSun”.

Kada je njen sin saznao da ima rak, zamrznuo je svoju spermu prije nego što je krenuo na hemoterapiju, u nadi da će jednog dana postati tata, a njegova majka sada održava njegov san.

Za kćerku kaže da je kopija tate

Objavila je snimak i fotografije kako su ona i Anita obilježile prvi rođendan, a Ana ju je u opisu nazvala “kopijom tate”.

“Mogu samo da vam zahvalim što ste ispunili moje srce svjetlošću potopljenom u najdublju tamu i osakaćenom ogromnim bolom. Hvala ti na osmijehu, brbljanju, puzanju i prvim koracima. Hvala što me gledaš sa istom ljubavlju kao što me je gledao tvoj tata… nikad me niko nije tako gledao. Ti si kopija svog oca, željena sa tog neba koji se graniči sa večnošću. Jednog dana ću ti reći kakav je bio tvoj tata: plemenit, velikodušan, hrabar, pun podrške, zabavan, pun ljubavi, sa ludom djevojačkom nježnošću koja je izazvala ljubav u svima nama koji smo imali sreće da ga volimo. I ti ćeš biti ista, Anita. Moj mali anđele svjetlosti, duvaćeš svijeću večeras u snu sa svojim tatom dok te ja grlim, umirući od ljubavi”, napisala je Ana u poruci djetetu.

Ana nije isključila mogućnost da na svijet donese još djece svog sina preko surogat majke, jer je bila njegova “želja” da ima petoro djece, prenosi Telegraf.

