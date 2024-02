Nakon vijesti o smrti porno glumice, ona "vaskrsla" i obratila se javnosti

Kontroverzna indijska glumica erotskih filmova i model, Punam Pandej silno je uzburkala duhove širom svijeta. Pandej, 32-godišnja zvijezda televizijskih rijaliti emisija prema izjavi njenog menadžera preminula je u petak od raka grlića materice. Dan poslije, dakle u subotu, Pandejeva je "vaskrsla"!

"Živa sam. Nisam umrla od raka grlića materice. Nažalost, ne mogu to reći za stotine i hiljade žena koje su izgubile živote zbog raka grlića maternice.", obznanila je na svom Instagramu glumica.

U svojoj drugoj objavi, valjda kada su joj svi oni koje je rastužila vijest o njenoj smrti to i spočitali, Pandej je izjavila kako joj je žao zbog suza i onih koje je tako povrijedila. Objasnila je kako je njena namjera bila šokirati sve i podstaći razgovor na temu o kojoj se ne govori dovoljno kako to već biva s teškim bolestima. Njen potez u stilu Tvenovog slavnog junaka Toma Sojera, kako je to nastojala objasniti, bio je zapravo pokušaj da se pokrene rasprava i proširi svijest o raku grlića materice.

"Za razliku od nekih drugih vrsta raka, rak vrata materice se u potpunosti može spriječiti. Ključ leži u vakcini protiv HPV-a i testovima ranog otkrivanja tog karcinoma. Imamo sredstva da osiguramo da niko ne izgubi život zbog ove bolesti", istakla je glumica.

Kada je tim Punam Pandej objavio saopštenje u petak kako je glumica umrla od raka grlića materice, objava je šokirala sve u industriji zabave. Reakcije su varirale od nevjerice do skepticizma jer su mnogi vidjeli manekenku na jednom događaju u Goi prije tri dana. Dan poslije, kada se saznala prava istina, uslijedila je lavina na društvenim mrežama.

Dok su jedini pohvalili njen čin, smatrajući kako je šok-terapija poput ove izuzetno učinkovita kada su takve stvari u pitanju, drugi su je žestoko kritikovali jer je "lažirala svoju smrt" kako bi podigla svijest o bolesti.

Inače, ova 32-godišnjakinja proslavila se tokom Svjetskog prvenstva u kriketu 2011. godine kada je objavila videoporuku u kojoj je rekla da će se skinuti gola ako tim Indije pobijedi. To se nije dogodilo, ali je objavila golišavu fotografiju kada je njen omiljeni tim Kolkata Knight Riders osvojio IPL sljedeće godine.

Tokom godina okupila je legiju pratilaca na društvenim mrežama svojim kontroverznim izjavama i često je viđena u eksplicitnim videima, prenosi "Jutarnji".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.