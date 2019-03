Naljutila organizatore: Ruska misica ostala bez krune

I stay here В такие моменты хочется остаться жить у моря и греться под солнышком каждый день, не носить все эти куртки и шубы, не стучать зубами на морозе и забыть слово - простуда. Как думаете, где лучше жить? В мегаполисе без моря, или на море вдали от высоток, бешеного ритма и машин?

