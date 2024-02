Namrgođeni Ben napokon pokazao i nježniju stranu (VIDEO)

Jedan od najpoznatijih holivudskih parova Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno su stigli na premijeru njenog novog dokumentarnog filma ”This Is Me… Now: A Love Story”.

Koliko je ponosan na svoju suprugu, Ben nije skrivao i nije skidao oči s nje pozirajući pred paparacima.

U jednom trenu pokazali su i nježnost te se nakratko poljubili.

Jennifer Lopez and Ben Affleck arrive at the premiere of the new film, “This is Me... Now: A Love Story.” pic.twitter.com/Ywp5qbyMTY