Naomi Kembel: Rekli su mi da ću trajati samo 11 godina

Naomi Kembel proslavila je ovog mjeseca 33 godine karijere u modnoj industriji, ali i poslije svega kaže kako nema vremena za gubljenje.

Tokom svih godina rada, legendarna manekenka je imala nebrojeno modnih revija, krasila je više od 800 novinskih naslovnica, gostovala u brojnim emisijama i video spotovima... Nedavno je u svoj CV dodala još jednu stavku kada je postala novo zaštitno lice Chanelove J12 kampanje.

"Rekli su mi da ću trajati samo 11 godina, ali evo me danas proslavljam 33 godine u modnoj industriji. Osjećam se blagoslovljena i izuzetno zahvalna Bogu. Hvala mojoj majci Valerie Moris što je vjerovala u snove trogodišnje djevojčice i što mi je dopustila da budem ono što jesam. Tvoja ljubav i podrška bile su uz mene u dobrim i teškim vremenima. Volim te mama", napisala je Kempbel, između ostalog.

Ona se takođe zahvalila ostaloj porodici i prijateljima koji su bili uz nju na njenom dugogodišnjem putovanju.

"Idem iz aviona u avion i letim iz grada u grad, gotovo svakodnevno. Prijatelji mi uvijek govore da usporim i odmorim se, ali moja vizija u karijeri je kristano jasna i ja imam misiju, misiju koja njeguje novu i narednu generaciju, misiju koja osigurava da moja industrija, modna industrija, bude mjesto koje je raznoliko i jednakih mogućnosti te misija da promijenim naraciju i percepciju velikog kontinenta Afrike", piše manekenka na Instagramu.

Naomi na kraju posta dodaje kako će se odmoriti kad Bog to bude želio, a do tada ne planira odustajati.

Podsjećamo, Kembel je prvi javni nastup imala sa sedam godina kada je glumila učenicu u videospotu pjesme Boba Marleyja "Is This Love". U svijet mode uplovila je sa 15 godina, a njena karijera krenula je vrloglavim usponom kada se u aprilu 1986. pojavila na naslovnici magazina Elle. Poslije toga uslijedilili su brojni angažmani, a do 90-ih stekla je svjetsku slavu kao najpoznatiji i najbolje plaćeni top-model.

